 

США напомнили России о ее оккупационных войсках в трех странах, в том числе в Украине

11.01.2022, 19:04, Новости дня
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“НАТО не насаждает антироссийские настроения и не стремится к конфронтации. Россия заботится о безопасности, но страны НАТО тоже. НАТО перебросило силы в страны Балтии и Польшу только после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году. Россия сейчас имеет оккупационные силы в Украине, Грузии и Молдове”, – говорится в сообщении.

Тільки факти @NATO не насаджує антиросійські настрої та не прагне конфронтації. Росія турбується про безпеку, але країни НАТО – також. НАТО перекинуло сили до країн Балтії та  лише після того, як Росія вторглася в Крим у 2014 році.  наразі має окупаційні сили в , та  https://t.co/xbsV5qfaVr

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 11, 2022

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

Российские войска также находятся в Приднестровье. Регион объявил о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Контекст:

10 декабря 2021 года на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по “гарантиям безопасности”, беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и “определенные угрозы” Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны “железобетонные” гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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