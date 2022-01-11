Глава МИД Украины усомнился в гарантиях Запада РФ о нерасширении НАТО на восток

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Запада не дадут РФ юридических гарантий нерасширения НАТО на восток в будущем. Такое мнение он высказал в комментарии изданию «РБК-Украина».

«Коллективный Запад не пойдет на предоставление РФ «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», – передает его слова ТАСС.

По словам Кулебы, вопрос о членстве Украины в НАТО является «красной линией», которую не пересекут ни Киев, ни его партнеры.

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас еще рано комментировать ход переговоров о гарантиях безопасности, поскольку они еще не завершены. «В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования», – сказал Кулеба.

По мнению министра, РФ получила в Женеве сигнал о том, что «не будет никаких договоренностей по Украине без Украины».

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.