 

Посол США в Грузии заявила о вековом «угнетении» Москвой Тбилиси

11.01.2022, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У РФ не будет права наложить вето на суверенные решения Грузии интегрироваться в европейское и евроатлантическое сообщество, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном заявлении она сказала, что Грузия и другие партнеры НАТО станут членами Североатлантического альянса «когда удовлетворят условиям членства».

По ее словам, в эти дни на переговорах высокого уровня мировое сообщество реагирует на «вызывающие дестабилизацию действия России», которые «несут опасность европейской безопасности».

«Америка уважает суверенитет всех стран, включая Украину и Грузию. Мы не планируем договариваться о Грузии без Грузии», – сказала Келли Дегнан, пообещавшая от лица Вашингтона продолжать прилагать усилия для «прекращения российской оккупации».

Дипломат подчеркнула приверженность решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине и Грузии было обещано членство в Альянсе.

Келли Дегнан обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что тот якобы хочет «помешать странам Восточной Европы и Кавказа, в том числе Грузии действовать как суверенные и независимые государства».

Келли Дегнан сообщила, что администрация США находятся в тесном контакте с правительством Грузии в период встреч, которые ныне проводит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Посол отметила, что «грузины хорошо знают русских, знают, как Кремль искажает правду и историю, пытаясь разделить народ».

По ее словам, «Россия в 1921 году разгромила Грузинскую (Демократическую) Республику, оскорбила грузинскую церковь и попыталась удушить грузинский язык».

«Грузины боролись за свободу своей страны против России», выбирая демократическое развитие, которым гордится Америка, сказала она.

«Вы ежедневно испытываете российскую агрессию в оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии», – отметила, в частности, дипломат. 

Посол заявила, что «Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации, но это не те ценности, которые разделяют Грузия и США».

«Девиз Грузии «Сила в единстве!» – и наш девиз», – отметила посол, пообещав, что США и Европа будут действовать сообща.

Ранее постпред страны при Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе заявил, что  Грузия и Украина в настоящее время координируют свои усилия в НАТО, добиваясь большей поддержки.

В конце прошлого года Грузия ответила на требование РФ не расширять НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / В бюджете на 2021 должны быть средства на поддержку “зеленой” энергетики – эксперт

30.11 / В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты

08.11 / Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

28.08 / NBC – новый очаг пандемии в США — больницы Флориды едва справляются с наплывом пациентов

05.09 / Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 может быть готова до конца октября

03.05 / Курчатовский институт и Севастополь подписали договор о сотрудничестве

06.01 / В “Европейской солидарности” заявили, что суд кроме имущества Порошенко арестовал активы “Прямого” и “5 канала”

24.07 / Голубовская сообщила о попадании в реанимацию украинца, привитого от COVID-19 препаратом Pfizer

27.10 / Мнения: У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

27.05 / Британский эсминец выдворили из вод РФ в районе Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика