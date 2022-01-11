Посол США в Грузии заявила о вековом «угнетении» Москвой Тбилиси

У РФ не будет права наложить вето на суверенные решения Грузии интегрироваться в европейское и евроатлантическое сообщество, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном заявлении она сказала, что Грузия и другие партнеры НАТО станут членами Североатлантического альянса «когда удовлетворят условиям членства».

По ее словам, в эти дни на переговорах высокого уровня мировое сообщество реагирует на «вызывающие дестабилизацию действия России», которые «несут опасность европейской безопасности».

«Америка уважает суверенитет всех стран, включая Украину и Грузию. Мы не планируем договариваться о Грузии без Грузии», – сказала Келли Дегнан, пообещавшая от лица Вашингтона продолжать прилагать усилия для «прекращения российской оккупации».

Дипломат подчеркнула приверженность решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине и Грузии было обещано членство в Альянсе.

Келли Дегнан обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что тот якобы хочет «помешать странам Восточной Европы и Кавказа, в том числе Грузии действовать как суверенные и независимые государства».

Келли Дегнан сообщила, что администрация США находятся в тесном контакте с правительством Грузии в период встреч, которые ныне проводит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Посол отметила, что «грузины хорошо знают русских, знают, как Кремль искажает правду и историю, пытаясь разделить народ».

По ее словам, «Россия в 1921 году разгромила Грузинскую (Демократическую) Республику, оскорбила грузинскую церковь и попыталась удушить грузинский язык».

«Грузины боролись за свободу своей страны против России», выбирая демократическое развитие, которым гордится Америка, сказала она.

«Вы ежедневно испытываете российскую агрессию в оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии», – отметила, в частности, дипломат.

Посол заявила, что «Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации, но это не те ценности, которые разделяют Грузия и США».

«Девиз Грузии «Сила в единстве!» – и наш девиз», – отметила посол, пообещав, что США и Европа будут действовать сообща.

Ранее постпред страны при Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе заявил, что Грузия и Украина в настоящее время координируют свои усилия в НАТО, добиваясь большей поддержки.

В конце прошлого года Грузия ответила на требование РФ не расширять НАТО.