 

Корреспондент – журналистка рассказала, как США «без шума» выделили Киеву $200 млн на войну

11.01.2022, 18:54, Новости дня
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По информации журналистки телеканала CNN Кайли Этвуд, администрация Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн. Как пишет «Корреспондент», по утверждению представительницы СМИ, такие данные предоставили четыре знакомых с ситуацией источника.


AP

Администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд в Twitter.

По утверждению представительницы СМИ, такие данные предоставили четыре знакомых с ситуацией источника.

«Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины», — написала Этвуд.

Как напоминает издание, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 10 января заявил, что США продолжат оказывать Украине необходимую военную помощь, особенно на фоне того, что число российских военных возле восточной, северной и южной границы Украины остаётся значительным.



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