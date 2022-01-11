Увлечение фэнтези-футболом способствует ухудшению психического здоровья



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Фэнтези-футбол (fantasy football) — это игра, участники которой создают виртуальную команду известных футболистов. В зависимости от статистики побед своих прототипов игроки набирают зачетные баллы. Игра пользуется огромной популярностью во всем мире, число участников достигло уже 7 миллионов человек, и в основном это молодые мужчины.

Первое исследование о влиянии увлечения фэнтези-футбола на психическое здоровье провел Ноттингемский университет. Ученые опросили 1995 игроков из 96 стран, большинство из них — мужчины со средним возрастом 33 года. Респонденты заполнили анкеты, в которых рассказали о том, сколько времени они уделяют фэнтези-футболу, о своем настроении, социальной адаптации и и привычках.

Почти половина участников (44%) сообщили, что проводят за игрой более 45 минут в день, не менее 60 минут уделяют внимание вспомогательному контенту (подкасты, блоги, аналитика) и свыше 120 минут размышляют о фэнтези-футболе. Еще 34% активных пользователей заявили, что сам процесс игры вызывает у них чувство легкой тревоги, а 37% признались, что фэнтези-футбол ухудшил качество их жизни.

Ученые также обнаружили, что активное участие в различных сообществах в соцсетях, посвященных фэнтези-футболу, еще больше усугубляют психологическое состояние активных игроков. В отличие от других видеоигр победы и успехи в фэнтези-футболе зависят не от мастерства участников, а от игроков на реальных футбольных матчах, и отсутствие адекватного контроля за игрой способствует усилению беспокойства и тревожности, отметили исследователи.

«Фэнтези-футбол является невыигрышным для подавляющего большинства участников, и чем больше человек вкладывает усилий, тем больше негативных последствий для него будет, когда он «проиграет». Наше исследование отмечает о потенциальных негативных сторонах этой игры и показывает необходимость ограничения времени, которое молодые люди уделяют фэнтези-футболу», — цитирует The Guardian доктора Люка Уилкинса (Luke Wilkins), ведущего автора исследования.