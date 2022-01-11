С 1 февраля несовершеннолетним запретят употреблять газированные напитки

C 1 февраля 2022 года на территории России для лиц, не достигнувших совершеннолетия, будут запрещены продажа и употребление газированных напитков.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

– Ежегодно в России фиксируется существенный рост подросткового ожирения. В комбинации с неправильным питанием и сидячим образом жизни этому способствует чрезмерное употребление сладких газированных напитков. Кроме того, что они и так низкого качества, в них содержится повышенное содержание сахара. Сами же напитки несут вред и для здоровья взрослых, но достигнувшие совершеннолетия граждане могут самостоятельно принять решение по этому вопросу, а дети – нет. Уверен, они нам ещё спасибо скажут, что не получили язву желудка. А это болезнь очень коварная и в том смысле, что можно профессионально не реализоваться, например, в армию не возьмут, – заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

За продажу газированных напитков несовершеннолетним с 1 февраля будет установлен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей, за распитие газировки штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей оплатят их родители или опекуны. Кроме того, будет подан сигнал в ювенальную службу о ненадлежащем воспитании ребёнка.

Также продавцов газированных напитков обяжут проверять документы, подтверждающие возраст покупателей.

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