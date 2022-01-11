70-летняя Ирина Алферова: «Муж запрещает мне делать пластические операции»

Актриса Ирина Алферова неоднократно говорила о том, что артист должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Звезду особенно волнует ее внешность, ведь она привыкла выглядеть хорошо и привлекательно. Но знаменитость сообщила, что ее муж Сергей Мартынов категорически против пластических операций.

Актриса не боится открыто заявлять, что ей не по душе старость, но ничего не остается, как смириться со своей внешностью. Супруг актрисы отрицательно относится к пластическим операциям, и ему нравится, как выглядит Алферова. «Нет, я не могу понять старость, она мне неприятна. Я сказала это в 40 лет, и многие от меня отвернулись, мол, как я могла? А это мое мнение, и по сей день оно не изменилось. В молодости нужно успеть многое: прочесть сотни книг, посмотреть мир, научиться чему-то новому, пережить радости и разочарования. А в старости следует больше времени уделять любимым занятиям, мужу, детям, внукам. А со своей внешностью приходится мириться. Иногда смотрю в зеркало и не верю, что это я, будто совершенно другой человек, незнакомая женщина. Внутри-то ты остаешься молодым. Хорошо, что у меня есть муж, который останавливает меня, как только я начинаю говорить о хирургическом вмешательстве. Он даже и в мыслях не может подумать, чтобы я легла под нож», – поделилась Ирина Алферова в интервью для журнала «HELLO!».

Алферова благодарна своей матери за внешность. Уже в январе Ксении Архиповне исполняется 100 лет. Актриса убеждает, что даже в таком возрасте ее мать стремится выглядеть привлекательно. «Вот моей маме в январе исполняется 100 лет, но ей все равно хочется ощутить себя молодой и красивой. Я была в Оренбурге, мне понравился красивый платок, привезла его маме в подарок, а она расстроилась, что это не кофточка. До сих пор ей нравится слышать комплименты в свой адрес», – отметила звезда.

Летом прошлого года семья Алферовой, в том числе мать и супруг, заболели коронавирусом. Мама актрисы обошлась легкой формой и лечилась дома, вскоре оправившись от недуга. А вот она и супруг были в тяжелом состоянии, поэтому был необходим присмотр медиков. Актриса первой пошла на поправку, поэтому не забывала о выполнении супружеского долга. «Я первая встала на ноги, поэтому муж был не только под присмотром врачей, но и под моим пристальным взглядом. Я делала все, чтобы он быстрее поправился», – говорит актриса.

Источник: utro-novosti.ru