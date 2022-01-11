 

Телеканал Рада “похоронил” Стефанчука

11.01.2022, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с неудачной версткой текстовых и графических блоков, бегущая строка с сообщением о смерти Сассоли “затерялась” на фоне большого изображения Стефанчука. В итоге зрители могли прочитать текст “Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України. РАПТОВО ПОМЕР”.

С левой стороны экрана располагается текст соболезнования, в котором Стефанчук сообщает о том, что ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента Давид Сассоли.

“Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю самые искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память”, – привел телеканал соболезнование Стефанчука, которое спикер ВРУ разместил ранее на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/341613264452185

Контекст:

Парламентский телеканал “Рада” создан как Дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины в ноябре 1998 года распоряжением председателя ВРУ. Первая передача парламентского телевидения вышла в эфир на Первом национальном канале 23 марта 1999 года, сообщается на сайте телеканала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне

26.06 / В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

28.10 / Захарова посоветовала США «начать с себя» в вопросах «морализаторства»

09.06 / Половина украинцев считают, что Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний – опрос

02.02 / Соловьев: Происходящее сейчас вокруг Навального выглядит как часть задуманной Западом операции

02.01 / Австралия изменила слова национального гимна

09.09 / Эксперт Fox об усилении армии КНР – китайское военное руководство настроено кровожадно и хочет испробовать новые вооружения

22.03 / Принц Гарри написал предисловие к детской книге. В нем он упоминает свою мать

25.06 / Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

05.10 / Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика