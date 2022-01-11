В посольстве РФ в Риге прокомментировали информацию о задержанных за шпионаж

Посольство РФ в Латвии приступило к выяснению информации, есть ли среди задержанных за шпионаж в пользу РФ российские граждане, говорится в сообщении дипмиссии.

Позже в посольстве заявили, что не располагают информацией о задержании в этой республике лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.

«Какой-либо официальной информации на этот счет в посольство пока не поступало. Проясняем ситуацию по линии консульской службы дипмиссии на предмет наличия российских граждан среди задержаны» – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Латвии в 2021 году задержали двух человек, которых подозревают в «многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России». Они якобы передали российской стороне секретные данные об оборонном секторе.

Сейм Латвии 9 декабря прошлого года дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении депутата законодательного органа Яниса Адамсонса, который был задержан в июне СГБ по подозрению в шпионаже в пользу России. Парламент 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности.