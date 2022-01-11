Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана

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11.01.2022, 18:18, Новости дня
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На территории Казахстана восстановлена работа отделений и банкоматов Сбербанка после беспорядков.

«Практически все банкоматы и отделения в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

Уточняется, что несмотря на повреждения банкоматов в ходе беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме.

Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов.

Напомним, 9 ноября в Казахстане в целях безопасности временно приостановили работу обменных пунктов банков.

Начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.



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