 

Хлебникова сообщила о выписке из больницы

11.01.2022, 18:18, Новости дня
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Пострадавшая при пожаре в квартире певица Марина Хлебникова сообщила поклонникам о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», – сообщила певица в своем Instagram.

Ранее Хлебникова назвала причину пожара в квартире, заявив, что возгорание случилось из-за короткого замыкания.

До этого СМИ уже сообщили о выписке Марины Хлебниковой из больницы, но директор певицы опроверг эти сообщения. До этого сообщалось, что певицу Марину Хлебникову перевели из реанимационного отделения в больнице в ожоговое.

Напомним, пожар в квартире актрисы начался 18 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Отмечалось, что в момент трагедии вместе с Хлебниковой в квартире находились ее дочь и родители. Именно дочь вызвала пожарных, почувствовав запах дыма.



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