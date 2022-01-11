Скандалы: Усиление контроля ГАТИ за уборкой снега ударит по карманам петербуржцев

«Провинившиеся» коммунальщики будут гасить штрафы за счет рядовых жителей

Смольный намерен усилить контроль за качеством уборки снега и наледи на автодорогах и тротуарах Петербурга. Инициатива может привести к негативным последствиям для карманов горожан, ведь «провинившиеся» коммунальщики почти гарантированно будут гасить штрафы за счет рядовых петербуржцев. Пресс-служба Смольного сообщила, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) будет большее тщательно контролировать деятельность коммунальных служб в связи с ожидаемым потеплением.

«Государственная административно-техническая инспекция обращает внимание владельцев нежилых зданий и территорий, а также производителей работ на необходимость своевременной очистки кровель зданий и территорий от наледи. ГАТИ в свою очередь усиливает контроль за содержанием территорий, кровель нежилых зданий, зон производства работ и прилегающих к ним территорий», — отметили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, морозная погода сменится потеплением уже к концу недели. До сих пор Петербург сталкивался с несколькими такими «температурными» волнами, и ни одного раза подведомственные Комитету по благоустройству структуры не очистили городские улицы от льда и снега качественно.

Из этого следует, что анонсированное ГАТИ ужесточение контроля гарантированно приведет к новым «наказаниям» коммунальных служб еще большим количеством штрафов. К аналогичным мерам ведомство, к слову, прибегало и ранее.

Нередко управляющие компании (УК), столкнувшиеся со штрафами из-за некачественной уборки, перекладывают эти санкции на плечи петербуржцев. Об этой проблеме 31 декабря рассказывал губернатор Александр Беглов.

«Тут двойная проблема. Мы оштрафовали управляющую компанию, а она что делает — берёт и перекидывает на плечи жителей города, на те же самые ТСЖ. Она же не из своего кармана берет. Я условно говорю. Не все такие», — отметил глава города.

Каких-либо предпосылок к резкому повышению качества работы УК в настоящее время не наблюдается. При этом Беглов достаточно явно дал понять, что о проблеме «перекладываний» штрафов в карманы граждан в Смольном осведомлены. Почему городские власти до сих пор не предложили выхода из данной ситуации – вопрос открытый.

Напомним, впервые Петербург столкнулся с обильными осадками в конце ноября. Проблемы на этой почве начались достаточно быстро — почти полтора месяца Смольный подходит к уборке улиц, крыш и фасадов от снега и наледи без должного внимания. Петербуржцы регулярно жалуются на гололед и сваленный в кучу снег на обочинах.