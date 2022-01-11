 

В России выявили доморощенный “омикрон”

11.01.2022, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ростове-на-Дону у местной жительницы и ее полугодовалого ребенка был выявлен новый штамм коронавируса “омикрон”.

Эта разновидность болезни уже была замечена в нашей стране, и на первый взгляд ничего сенсационного не произошло. Тем не менее, как выяснили специалисты, ни сами заболевшие, ни члены их семьи за границу не выезжали. Более того, они не контактировали ни с кем, кто в ближайшее время был за рубежом.

“А значит, омикрон-штамм уже имеет местное распространение”, – рассказал глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

Произошедшее он озвучил во время заседания регионального оперативного штаба, передает URA.Ru. Таким образом, в России появился доморощенный “омикрон”. Как именно это обстоятельство повлияет на распространение болезни покажет время.

Напомним, в России предпринимается множество шагов для того, чтобы остановить распространение болезни. Впрочем, как не устают напоминать в оперативном штабе, работающий и эффективный метод победы над коронавирусом по-прежнему таится в вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / “Капсид играет важную роль”: Ученые впервые объяснили механизм большой устойчивости ВИЧ

28.08 / В Китае стартовали продажи поддельных Apple Watch Series 7

26.10 / Мнение: Компьютерные игры как искусство, 40 миллионов в ВК Видео и тряпка за 2000 рублей

01.11 / Отоларинголог Евсикова назвала особенности правильного чихания

21.04 / Послание Путина Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир – эксперт Хазин

09.10 / Женщины не будут молчать

23.09 / Вирусолог допустил новую самоизоляцию в России

27.06 / В Омске председательница УИК выиграла квартиру в лотерее на своем избирательном участке

30.09 / Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда

09.06 / Шкала боли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика