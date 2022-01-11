 

Собянин заявил о мобилизации системы здравоохранения из-за штамма “Омикрон”

11.01.2022, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В соседних государствах и больших городах наблюдается взрывной рост заболеваемости штаммом “Омикрон”, напомнил Собянин.

“В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом “Омикрон”, и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска”, – сказал мэр.

Градоначальник не исключил, что столица может столкнуться с более мощной волной коронавируса, чем в предыдущие два года.

“В течение 7-10 дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости”, – заявил Собянин.

Для борьбы с распространением нового штамма необходимо мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнений санитарных требований и развернуть коечный фонд, отметил мэр.

“Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение”, – сказал градоначальник.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал рекордную заболеваемость коронавирусом в России из-за штамма “Омикрон”. В стране ежесуточно будут фиксировать свыше 100 тысяч новых случаев ковида, предупредил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Удобрение вносят после полива. Как получить хороший урожай малины

25.12 / Давайте поговорим, без нервов

10.11 / Маргарита Симоньян пригрозила Украине: Они поперхнутся Кубанью

28.06 / Мнение: Без ноги

14.09 / Мнение: “Эти дети обманули Байдена как и талибы”

20.11 / Мнение: Зелёная чума, Илон Маск в тройке и отношение британцев к полякам

09.08 / Мнение: О прекраснейшем фото, от которого у женщин забомбит

13.12 / Золотые дворняги

19.07 / Мнение: Благая весть

24.05 / Видео с лекциями марафона “Новое Знание” посмотрели более 52 миллионов раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика