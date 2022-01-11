Собянин заявил о мобилизации системы здравоохранения из-за штамма “Омикрон”

В соседних государствах и больших городах наблюдается взрывной рост заболеваемости штаммом “Омикрон”, напомнил Собянин.

“В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом “Омикрон”, и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска”, – сказал мэр.

Градоначальник не исключил, что столица может столкнуться с более мощной волной коронавируса, чем в предыдущие два года.

“В течение 7-10 дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости”, – заявил Собянин.

Для борьбы с распространением нового штамма необходимо мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнений санитарных требований и развернуть коечный фонд, отметил мэр.

“Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение”, – сказал градоначальник.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал рекордную заболеваемость коронавирусом в России из-за штамма “Омикрон”. В стране ежесуточно будут фиксировать свыше 100 тысяч новых случаев ковида, предупредил он.