Собчак раскритиковала отдых Бузовой, заявив о проблемах певицы с алкоголем

Ксения Собчак намекнула, что Ольга Бузова злоупотребляет алкоголем. Журналистка выразила свое недовольство, заявив, что артистка отдает больше предпочтение походам в ресторан, нежели в горы.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова отдыхает в Куршевеле. Большинство известных звезд отдыхают зимой на горнолыжных курортах. Ксения Собчак и Ольга Бузова исключением не стали. Телеведущие поехали на отдых вместе, однако время проводят по отдельности. Компания Клавы Коки пришлась Бузовой по душе больше.

После горной прогулки девушки отправились в один из самых популярных ресторанов курорта, где провели пару часов. Потом Бузова и Кока расслаблялись на массаже. А поздним вечером Бузова выложила в Сеть видеоролик, где поет «Катюшу». Внимательные фолловеры предположили, что телеведущая была не трезва.

Эти предположения подогрела и Ксения Собчак, которая обвинила певицу в частых загулах. Телеведущая выразила свое недовольство, что Бузова вместо походов в горы злоупотребляет алкоголем в ресторанах. Подобные выходки со стороны Ксении Собчак – это не редкость. Телеведущая не раз отмечала недостатки Бузовой в своих выражениях.

Ольга Бузова пояснила ранее, что поездка в Куршевель – это ее давняя мечта, которую она смогла осуществить только сейчас. Поэтому она пытается взять от отпуска максимум эмоций и впечатлений.

Источник: www.starhit.ru