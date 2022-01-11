 

Диетолог Игнатикова рассказала о причинах снижения аппетита при COVID-19

11.01.2022, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недостаток заинтересованности в пище может отслеживаться при любой инфекции, без прямой связи с COVID-19, пояснила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Врач предостерегает, что никак не нужно воздерживаться от еды.

Специалист сообщила, что отсутствие аппетита обычно является признаком противостояния организма инфекции. В такой ситуации важно поддержать его маленькими дозами еды. Легкоусвояемые продукты: бульон, молочные продукты, куриные яйца.

При заболевании организм находится в состоянии потребности больших затрат энергии и питательных элементов для ускорения выздоровления. Поэтому во время улучшения состояния организма нужно питаться, пояснила Игнатикова.

Специалист также отметила необходимость в повышенном употреблении воды организму, который сопротивляется инфекции. Это поможет ему понизить температуру и вывести токсины.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / “У меня дембель”: Юлия Зимина очаровала поклонников стройными ногами

16.10 / Плюс 15 тысяч: побит антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки в России

21.07 / Эксперты объяснили необходимость тестирования системы ДЭГ в Москве

05.08 / Мнение: О белом господине и лице кавказской национальности

07.05 / “Мы могли бы обмануть раковые клетки”: Ученые предложили новую методику лечения онкозаболеваний

09.01 / Мнение: Послание от Назарбаева

08.02 / Бесячие – Личное мнение

27.04 / Мнение: Волшебная выставка о карнавалах и Венеции открылась в Москве

30.01 / “Почувствуй разницу”: Катерина Шпица умилила подписчиков танцем 25-летней давности

24.01 / Как провели ночь Юля и Любочка? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика