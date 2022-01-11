Диетолог Игнатикова рассказала о причинах снижения аппетита при COVID-19

Недостаток заинтересованности в пище может отслеживаться при любой инфекции, без прямой связи с COVID-19, пояснила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Врач предостерегает, что никак не нужно воздерживаться от еды.

Специалист сообщила, что отсутствие аппетита обычно является признаком противостояния организма инфекции. В такой ситуации важно поддержать его маленькими дозами еды. Легкоусвояемые продукты: бульон, молочные продукты, куриные яйца.

При заболевании организм находится в состоянии потребности больших затрат энергии и питательных элементов для ускорения выздоровления. Поэтому во время улучшения состояния организма нужно питаться, пояснила Игнатикова.

Специалист также отметила необходимость в повышенном употреблении воды организму, который сопротивляется инфекции. Это поможет ему понизить температуру и вывести токсины.

Источник: radiosputnik.ria.ru