Друг Леонида Куравлёва рассказал о состоянии артиста перед госпитализацией

Советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР Леонид Куравлёв в Сочельник попал в больницу с пневмонией. Его друг кинодраматург Аркадий Инин пояснил о самочувствии коллеги.

Друг Леонида Куравлёва отметил, что у артиста высокая температура, низкая насыщаемость крови кислородом. По подозрениям медиков, у актёра коронавирус, но тесты отрицательные. Аркадий Инин добавил, что пытался справиться о здоровье артиста среди общих знакомых, звонил Нине Гребешковой, но тщетно. После смерти супруги в 2012 году Леонид Куравлёв ограничил круг общения и перестал появляться на публике, не участвовал в новых проектах. Последние месяцы он вовсе замкнулся.

До госпитализации у 85-летнего артиста было плохое самочувствие из-за пониженного давления, он жаловался на одышку. Леонид Куравлёв находится в реанимации Городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, лёгкие сильно поражены.

Источник: news.rambler.ru