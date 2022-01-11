Писатель Виктор Шендерович сообщил об отъезде из России

Писатель Виктор Шендерович*, внесенный минюстом в конце декабря прошлого года в список СМИ-иностранных агентов, сообщил об отъезде из России. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — пояснил он.

Шендерович пояснил, что принял такое решение из-за того, что бизнесмен Евгений Пригожин потребовал завести на него уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК). «От личного участия в уголовном деле <…> я, пожалуй, воздержусь», — написал Шендерович. Куда именно уехал публицист, не уточняется.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 24 декабря взыскал 1 млн рублей с «Эха Москвы» и 100 тысяч рублей с Шендеровича по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для иска в суд стали слова публициста в передаче «Особое мнение». После решения суда Пригожин попросил завести на Шендеровича уголовное дело о клевете.

Минюст РФ внес Шендеровича в список СМИ-«иностранных агентов» 30 декабря. В тот же день в реестре оказались участницы панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина* и Надежда Толоконникова*, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, галерист Марат Гельман*, а также Иван Беляев* из «Радио Свобода»*, Елена Владыкина* из «Север.Реалий»*.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так можно признать "иноагентами" полстраны»

Что обладатели клейма от Минюста думают об основаниях, по которым ведомство назвало их «иностранными агентами»

*внесены Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

—