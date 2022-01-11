Илларионов: В случае заключения сделки между Байденом и Путиным членство в НАТО для “новых” стран может превратиться в “скорлупу без начинки”

Судя по комментариям участников консультаций в Женеве, в случае достижения компромисса между Байденом и Путиным может быть достигнута сделка, частями которой станут:

1. Установление ограничений на размещение американских ракет в Европе.

2. Установление ограничений на размещение ядерного оружия США в Европе.

3. Установление ограничений на масштабы, длительность, частотность проведения маневров НАТО в Европе, в особенности на территории “новых” стран – членов НАТО (ставших членами НАТО после 1997 года).

4. Отказ от полетов стратегических бомбардировщиков США над территорией Украины, акваториями Черного и Балтийского морей.

5. Отказ от размещения вооруженных сил, вооружений, элементов военной инфраструктуры США на территории “новых” стран – членов НАТО на постоянной основе. Элементы военной инфраструктуры НАТО, уже размещенные на территории стран Балтии и Польши на ротационной основе, останутся там же на той же ротационной основе.

6. Отказ от размещения вооруженных сил, вооружений, элементов военной инфраструктуры США как на постоянной, так и на ротационной основе на территории Украины и Грузии.

7. Со своей стороны Россия также может принять на себя некоторые ограничения по отдельным элементам вооруженных сил, вооружений, военной инфраструктуры.

8. Указанная сделка не затронет вооруженные силы, вооружения, элементы военной инфраструктуры России, размещенные в настоящее время на постоянной основе на оккупированных территориях Украины и Грузии, а также на той части территории Молдовы, какая не находится под контролем Кишинева.

9. Неписаной, но неотъемлемой частью сделки станет обязательство оказания давления со стороны США, Германии, Франции, других стран – членов НАТО на Украину по исполнению ею так называемых “Минских соглашений” в соответствии с документом, подписанным 12 февраля 2015 года, что будет означать гарантированную блокировку процесса ее евроатлантической интеграции, включая ее членство в НАТО.

В случае заключения такая сделка будет означать сохранение формального права Украины и Грузии претендовать на членство в НАТО без фактической возможности реализации этого права.

В случае заключения такой сделки членство в НАТО для “новых стран – членов НАТО” может превратиться в “скорлупу без начинки” – формальное членство в блоке не будет подкреплено материальным содержанием в виде вооруженных сил, вооружений, элементов военной инфраструктуры США на их территории.

В случае заключения такая сделка приведет к де-факто легализации территориальных приобретений Путина 1999–2021 годов со стороны США и станет практической реализацией концепции Бернса – Путина о так называемом “ограниченном суверенитете малых стран” и о де-факто новом разделе сфер влияния в Европе.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal

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