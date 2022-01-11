В Офисе генпрокурора рассказали, сколько заработала Венедиктова в 2021 году

“Суммарный размер начисленной заработной платы Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 составляет 1 539 798 грн 51 копейку”, – говорится в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что с зарплаты Венедиктовой взымается налог и военный сбор.

Контекст:

Венедиктова с 2005-го по 2019 год преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина. Во время президентской избирательной кампании 2019 года вошла в команду Владимира Зеленского. В июле 2019 года была избрана в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (номер три в списке) и переехала в Киев.

В декабре 2019-го – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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