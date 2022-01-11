Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России

Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в РФ за новогодние праздники выросло втрое, до 305.

«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве

По данным на 11 января за сутки в РФ выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.