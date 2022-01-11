 

Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России

11.01.2022, 17:34, Новости дня
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Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в РФ за новогодние праздники выросло втрое, до 305.

«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве

По данным на 11 января за сутки в РФ выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания. 



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