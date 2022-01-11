СК завершил расследование дела о смертельном наезде на бойца СОБРа

Закончено расследование по делу о сбившем насмерть бойца СОБРа водителе в Петербурге, сообщили в Следственном комитете России.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Волгограда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, дело направили для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Петербурге. Погибшего наградили за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи посмертно.

Наехавший на сотрудника СОБРа Росгвардии Алексей Покрепо заявил, что задавил сотрудника правоохранительных органов «от испуга».

Куйбышевский районный суд заключил Покрепо под стражу. Его также подозревают в 12 эпизодах мошенничества. На данный момент сумма ущерба составляет 2 млн 840 тыс. рублей.