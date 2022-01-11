 

Росстат: 98% россиян не почувствовали роста цен за 2021 год

11.01.2022, 17:31, Разное
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Росстат опубликовал результаты социологического исследования, в ходе которого 3 тысячи респондентов ответили на вопрос, почувствовали ли они рост цен за 2021 год. 

В итоге 98% россиян не заметили роста цен, из них 73% заявили, что скорее даже наоборот – цены упали, а 85% уверены, что разговоры о росте цен – это дезинформация, которая исходит от представителей несистемной оппозиции, финансирующихся на средства из-за рубежа с целью дестабилизировать ситуацию в России.

“Результаты соцопроса нас не удивляют. Мы обращались к ВЦИОМ, а он никогда не подводит в таких случаях и позволяет иметь реальные цифры с минимальной статистической погрешностью. Более того, скажу, что я и сам солидарен с абсолютным большинством россиян и тоже не почувствовал рост цен в прошлом году”, – заявил глава ведомства Павел Малков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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