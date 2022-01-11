Омикроном может заразиться пол-Европы, заявили в ВОЗ



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Крюге заверил, что имеющиеся вакцины хорошо защищают от тяжелого течения болезни и смерти. Но отметил, что из-за быстрого распространения инфекции нагрузка на здравоохранение ожидается высокая.

Ожидают омикрон и в России. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января-начале февраля нас ждет очередная волна заболеваемости. Летальность омикрона, по данным Центра имени Гамалеи в 4-17 раз ниже, чем у предыдущих вариантов коронавируса. Однако это не говорить о «легкости» штамма.

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже сегодня, 11 января, сообщил о росте числа заболевших омикроном. Градоначальник заявил, что городу надо готовиться к «более критическому развитию событий». По данным Роспотребнадзора, в РФ наблюдается ухудшение эпидситуации. В 13 регионах выявлено более 300 случаев заражения именно омикрон-штаммом.

При неблагоприятном развитии событий, в РФ заболеваемость коронавирусом может превысить 100 тысяч человек в сутки. Тем временем в США за минувшие сутки зафиксировали миллион сто пятьдесят тысяч случаев заражения за сутки. Это абсолютный мировой рекорд.