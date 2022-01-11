 

В Москве в 2022 году построят девять школ-гигантов

11.01.2022, 17:04, Разное
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Он назвал строительство новых школ и детсадов одним из ключевых направлений развития социальной сферы Москвы. В 2022 году в эксплуатацию введут 40 детских садов на 9,6 тысячи мест, 27 школ на 19 тысяч мест, уточнил Бочкарев.

Новые образовательные объекты появятся также в Троицком и Новомосковском округах. В Ватутинках построят крупную школу на 1,2 тысячи мест, в Мосрентгене – на 1,1 тысячи, рядом с деревней Рассказовка – на 2,1, сообщил глава столичного стройкомплекса.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о развитии системы образования столицы в 2021 году. Она напомнила об открытии новых школ и детских садов и совершенствовании образовательной платформы Московская электронная школа (МЭШ).

С 2011 в Москве ввели в эксплуатацию 453 образовательных объекта – 324 детсада и 129 школ. В ближайшие два года построят еще 127 таких объектов.



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