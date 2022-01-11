НТВ покажет третий сезон проекта «Суперстар» 15 января 2022 года

Шоу «Новогодний Суперстар» стартует 15 января 2022 года в 19.25 по московскому времени.

Для участия в третьем сезоне телешоу приглашены солисты из проектов «Суперстар! Возвращение». В этом году соревновательного характера зрители не увидят. Участники продемонстрируют свои песни, которые в свое время любили миллионы зрителей. Лучшие песни представит эстрадная исполнительница группы «Комбинация» Татьяна Иванова, рэп-исполнитель, кумир молодежи девяностых Богдан Титомир, экс-участник популярной поп-группы «На-на» Владимир Левкин, Николай Трубач, звезда российской эстрады 90-х Алиса Мон, советская и российская певица, музыкант, автор песен, актриса театра и кино Ирина Шведова и российская поп-певица, известность к которой пришла вместе с участием в группе «Тату», Юля Волкова.

Второй сезон будет представлен Виктором Салтыковым, российским эстрадным певцом Шурой, заслуженным артистом РФ (1999) Юлианом, композитором, автором и исполнительницей собственных песен Наталией Власовой, популярной певицей Викой Цыгановой, российским эстрадным артистом с армянскими корнями Авраамом Руссо и Анастасией.

Автор и ведущий популярных передач Вадим Такменев и телеведущая Анна Янкина станут ведущими шоу на телеканале НТВ.

Проект с названием «Ты суперстар!» мир увидел в 2007 году. Победителем стала советская, узбекская и российская эстрадная певица Азиза. Победителем второго шоу «Суперстар 2008. Команда мечты» стала музыкальная группа «Мираж», работающая преимущественно в стиле евродиско. Богдан Титомир и Ирина Шведова стали победителями в 2020 году с новым названием проекта «Суперстар! Возвращение». Шура и Виктор Салтыков – победители 2021 года.

Источник: tnaneve.spb.ru