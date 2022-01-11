 

НТВ покажет третий сезон проекта «Суперстар» 15 января 2022 года

11.01.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шоу «Новогодний Суперстар» стартует 15 января 2022 года в 19.25 по московскому времени.
Для участия в третьем сезоне телешоу приглашены солисты из проектов «Суперстар! Возвращение». В этом году соревновательного характера зрители не увидят. Участники продемонстрируют свои песни, которые в свое время любили миллионы зрителей. Лучшие песни представит эстрадная исполнительница группы «Комбинация» Татьяна Иванова, рэп-исполнитель, кумир молодежи девяностых Богдан Титомир, экс-участник популярной поп-группы «На-на» Владимир Левкин, Николай Трубач, звезда российской эстрады 90-х Алиса Мон, советская и российская певица, музыкант, автор песен, актриса театра и кино Ирина Шведова и российская поп-певица, известность к которой пришла вместе с участием в группе «Тату», Юля Волкова.

Второй сезон будет представлен Виктором Салтыковым, российским эстрадным певцом Шурой, заслуженным артистом РФ (1999) Юлианом, композитором, автором и исполнительницей собственных песен Наталией Власовой, популярной певицей Викой Цыгановой, российским эстрадным артистом с армянскими корнями Авраамом Руссо и Анастасией.

Автор и ведущий популярных передач Вадим Такменев и телеведущая Анна Янкина станут ведущими шоу на телеканале НТВ.

Проект с названием «Ты суперстар!» мир увидел в 2007 году. Победителем стала советская, узбекская и российская эстрадная певица Азиза. Победителем второго шоу «Суперстар 2008. Команда мечты» стала музыкальная группа «Мираж», работающая преимущественно в стиле евродиско. Богдан Титомир и Ирина Шведова стали победителями в 2020 году с новым названием проекта «Суперстар! Возвращение». Шура и Виктор Салтыков – победители 2021 года.

Источник: tnaneve.spb.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / На раковине можно приготовить ужин на всю семью: необычная идея для мангала (фото)

14.03 / Между апатией и подпольем

10.11 / Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог

22.02 / Мнение: Дальше

07.09 / Украинский депутат назвал Лукашенко подонком

05.02 / Джорджина Родригес и Криштиану Роналду отдыхают в горах Италии

30.09 / 10+ безумных подач обычных блюд, когда в ресторане решили полностью отказаться от тарелок, но люди в шоке

16.07 / Мнение: Нападение на американскую колонну в Ираке

02.06 / В США заявили о превращении Байдена в “мальчика на побегушках” для Кремля

12.11 / Через какое время можно забеременеть после использования разных видов контрацепции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика