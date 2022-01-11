 

Норвежский фотограф обвинил в плагиате авторов постера к фильму «Елки-8»

11.01.2022, 17:00, Разное
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Фотограф Стиг Ховард Дирдал родом из Норвегии рассказал на своей странице в Фейсбук, что постер к новогодней комедии «Елки-8» – откровенный плагиат его рождественской работы, созданной в 2015 году. Для достоверности автор добавил оригинальное фото, где подписчики могут удостовериться в 100% схожести.
Комедия появилась в прокате 16 декабря и стала доступной для просмотра и в Норвегии. Автор фотографии шокирован такой ситуацией, ведь это нарушение авторских прав. “Взята не только моя идея, но использовали точно такие же зеленые костюмы в обтяжку, свечи, даже украшения точно таким же цветом, как на моем фото. Это явный плагиат», – пишет автор. Но с другой стороны он убежден, что все сделал правильно, если популярные российские звезды использовали его задумку для постера к популярной комедии.

«Я всегда боролся за свои авторские права, но в моей стране это реально, а вот насчет справедливости кинодеятелей из РФ я не уверен», – пишет Стив Ховард Дирдал. Создатели фильма никак не комментируют эту ситуацию.

Источник: www.championat.com



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