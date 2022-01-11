Борис Щербаков рассказал, как Олег Табаков выгнал его из МХТ

В студии программы “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” супруги Татьяна Бронзова и Борис Щербаков рассказали, что с театра имени А. П. Чехова МХТ они ушли не по самоличному решению. Их уволил Олег Табаков.

Супруги отметили, что когда пришёл Олег Табаков на должность художественного руководителя, в театре всё поменялось. Он исключил спектакль “Свет в окне светит”, в котором должно было играть полтруппы. Все постановки театрального деятеля Олега Ефремова вдобавок были сняты. Хотя изначально Табаков молвил, что не тронет тех работников, которые проработали более 30 лет в театре, Татьяне Бронзовой и её мужу Щербакову пришлось покинуть театр МХАТ.

Российские актёры театра признались, что Олег Табаков внёс некие коррективы в работу культурного учреждения, из-за чего оно стало похожим на другие.

Напомним, Щербаков покинул сцену МХАТ в 2003 году и работал в Московском новом драматическом театре.

Источник: radiokp.ru