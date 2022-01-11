 

В России при соблюдении ряда условий появятся продуктовые карточки

11.01.2022, 17:00, Разное
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Правительство рассматривает вопрос о введении продуктовых карточек в случае, если ценообразование важных продуктов не изменится.
В нынешней ситуации РФ столкнулась с возможностью введения непопулярных методов борьбы с экономическим кризисом. По словам Руслана Гринберга, директора Института экономики РАН, практика введения карточек во всем мире общепринята. Если рост цен на продукты не снизится и ускорится, то такие действия – единственное правильное решение.

Продуктовые карточки обсуждаются в стране с 2000-х годов. Поступали предложения Минпромторга для обеспечения малообеспеченных семей, которым на карту начислялись бы деньги только на продукты из продуктовой корзины. Союз потребителей РФ обратился в Минпромторг с просьбой предоставления ежемесячных перечислений средств каждой нуждающийся семье для обеспечения отечественными продуктами питания.

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономический кризис, на фоне которого идея карточек возобновилась. В декабре 2020-го Юлия Оглоблина, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России, высказала мнение, что следует предоставить карточки малоимущим. Идею в случае дефицита продуктов поддерживает Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации. Президент РФ Владимир Путин согласен с механизмом поддержки малоимущих граждан.

Фракция ЛДПР в своем законопроекте предлагала выдавать помощь в сумме 25 процентов от регионального прожиточного минимума. Авторов данного предложения Сергея Леонова и Ивана Абрамова Госдума не поддержала, документ был отклонён, так как в законопроекте не аргументировалась схема реализации и инструменты выполнения. Счетная палата отметила, что в предоставленном документе отсутствуют важные аспекты организации таких выплат.

По прогнозам эксперта Андрея Коннова, в этом году снижение цен возможно только для продуктов краткосрочной реализации. От такого товара будут пытаться избавится в первую очередь, привлекая покупателей. По его предположениям стоимость сельскохозяйственной продукции повысится, так как на это влияет внешняя политика России, не допуская внешнего товарооборота на рынке, и внутренняя политика Банка.

Не так оптимистична в своих предположениях Елена Доронкина – основатель GetVegetable.com. Падение цен на ассортимент продовольственных продуктов питания будет значительно выше, считает она. Только с новым урожаем можно будет увидеть снижение цен на основной ассортимент, заключила специалист.

Источник: www.gazeta.ru



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