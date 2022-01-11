Мнение: 2022 год в России: год бегства иностранных агентов?



Здравствуйте, коллеги. Пока я тут отдыхал, слушайте это так классно, товарищи чуть не вынесли половину Казахстана, уехал или уезжает Виктор Шендерович, да и вообще – год начался бодро. Не знаю, как вам, а мне нравится. Особенно заявления наших лучших людей России, что Путин уже захватил Алмату и вообще-то, это ляпнул, до НГ, правда, но и об этом я еще сделаю сюжет, товарищ Варламов – что окупация НАТО для России ничего не изменит.

Да, да, я просто балдею – как у нас, кого и где напихано от души. Это уже, с одной стороны, привело к тому, к чему привело в Казахстане и это с чем начали активно бороться в России. Из смешного – люди со светлыми лицами еще вчера так ратовавшие за борьбу с коррупцией и т.д. – опять почему-то недовольны.

Нет, ладно, мы все знаем, какие прекрасные заказы поднимает товарищ Варламов. Шендерович тоже был замечен в использовании вполне себе государтвенных денег – его приглашали выступать за бюджет, город можно уточнить. И, чем больше они сидят на гособеспечении, тем больше они жужжат про ужас-ужас в России – хотя в идеале надо было бы варюжку захлопнуть, правда?

Вот еще замечательный пример, если не врут:

Глава федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил врио директора Института философии РАН Абдусалама Гусейнова в пропаганде «чуждых ценностей».Поводом стал материал, посвященный Институту философии Российской академии наук, размещенный на сайте одного из изданий-иностранных агентов. — Иноагенты почему-то, вдруг, встали за защиту экс-директора Института философии РАН Андрея Смирнова и его сотоварища, научного руководителя Абдусалама Гусейнова. Гусейнов, в свою очередь, стал созывать ученый совет с призывом обратиться к президенту, дескать, ситуация патовая, срочно нужно вмешаться, — отметил Бородин.В ФПБК попытались разобраться, почему Гусейнова так рьяно взялись защищать иноагенты. — Как оказалось, товарищ Гусейнов с 1989 года активно занимается продвижением идей новой этики и ненасильственного сопротивления — этика ненасилия. Или, иными словами, полного бессилия перед западным вторжением. Совершенно случайно выяснилось, что научно-просветительский центр этики ненасилия, проводящий конференцию в 1989 году в Москве, спонсировал Фонд Сороса, который активно сотрудничает с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. На этом мероприятии выступал Джин Шарп со своей методичкой о толерантности и мягкой борьбе с режимом. Более 10 лет центр этики ненасилия Гусейнова гастролировал по стране и рассказывал молодым ученым о пользе так называемого ненасильственного сопротивления. А на самом деле — пропаганде сексуальной девиации или, проще говоря, оправдании ЛГБТ и дискредитации традиционных семейных ценностей, — рассказал глава ФПБК.По его словам, четко о позиции Гусейнова говорят несколько интервью, в том числе, иностранным агентам, таким, как издание «Инсайдер», основанное находящимся в розыске Романом Доброхотовым.

"Этика ненасилия" – это просто праздник какой-то. Перед самым Новым годом в нее вляпался другой заслуженный – режиссер Сокуров. По этому поводу ролик на УспехТВ я собрать успел: гражданин в свое время призывал НЕ ОТВЕЧАТЬ СИЛОЙ, даже если на Россию НАПАДАЮТ. Типа мы благородные и вообще – неправильные.

Оно, конечно, понятно – что если 30 лет у тебя сидели эти граждане по разным углам и их много, это так – верхушка айсберга – быстрое подобное не вычистить. Но, с другой стороны, еще раз смотрим на Казахстан.

В общем, чем громче вопят иностранные агенты и про иностранных агентов – тем все делается сильно правильно. И хотя всегда есть риск перегнуть палку, конечно, пока сейчас видно – что палки-то еще никакой нет, а Шендерович уже побежал.

Не могу сказать, что это не прекрасно.

Счастья вам.

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