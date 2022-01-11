Токаев после беспорядков предложил поднять зарплаты силовикам

…и призвал олигархов делиться с гражданами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в парламенте предложил создать социальный фонд «Народу Казахстана», а также поднять зарплаты силовикам. Речь Токаева опубликована на сайте главы государства.

«Благодаря первому президенту, елбасы [Нурсултану Назарбаеву] в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал Токаев.

Токаев также пояснил о необходимости «реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности». Среди задач для достижения этой цели президент назвал увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.

Кроме того, Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и членов правительства.

Президент Казахстана в ходе своего выступления также объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране.

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Токаев на фоне протестов в стране 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.

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