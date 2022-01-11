Для Полтавского областного онкодиспансера купили линейный ускоритель, который воздействует непосредственно на опухоли

“В кооперации центральных и региональных властей Полтавская область приобрела первый линейный ускоритель. В этом году аппарат планируется запустить в областном онкодиспансере. Лечение рака станет максимально эффективным и комфортным для пациента. Применять ускоритель можно абсолютно при всех видах онкозаболеваний: головного мозга, легких или кишечника. Такая аппаратура не введена в эксплуатацию ни в одном соседнем городе!” – написал глава области.

Информагентство Status Quo отметило со ссылкой на слова Лунина, что перед установкой ускорителя проведут ремонт в диспансере.

“Старые лучевые аппараты советских времен вывезем и утилизируем. После этого в помещении будет продолжаться ремонт, а затем установим линейный ускоритель, – рассказал председатель ОГА. – Линейный ускоритель – это максимально эффективное лечение рака для пациента, ведь облучение детально воспроизводит форму опухоли, а не “бьет” сразу по всему организму”.

Главный врач Полтавского областного клинического онкологического диспансера Орест Вовк сообщил, что Halcyon дает врачам возможность получить детализированные объемные изображения раковой опухоли и адаптировать дозу облучения.

“Линейный ускоритель безопасно доставляет высокие дозы радиации непосредственно в опухоль, что позволяет уменьшить количество необходимых сеансов. Лечение комфортно для пациентов: ускоритель работает бесшумно, у него открытая конструкция, которая не вызывает тревожности даже у пациентов с клаустрофобией. С помощью видеокамер и микрофонов можно следить за состоянием пациента и общаться с ним”, – отметил главврач.

Status Quo сообщило, что оборудование купили за средства государственного (20 млн грн) и областного (39,5 млн грн) бюджетов.

Лунин подчеркнул, что для жителей региона лечение будет бесплатным.

Также для диспансера приобрели жидкостный цитологический анализатор для проведения скрининга ранних форм рака шейки матки, в пресс-службе отметили, что этот метод признан в большинстве стран мира как “золотой стандарт” профилактики заболевания.

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