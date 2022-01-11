Meta задерживает открытие своего офиса в США. Требует, чтобы все сотрудники получили бустерную COVID-прививку

Для сотрудников, которые предпочитают работать из офиса, дата повторного открытия перенесена с 31 января на 28 марта.

Все работники, возвращающиеся в офис, должны будут предъявить доказательства получения бустерных прививок.

До 14 марта сотрудники должны решить, вернуться ли им в офис, запросить удаленную работу на полный рабочий день или запросить временную работу из дома.

По словам представителя компании, сотрудники, которые не вакцинированы по медицинским или религиозным причинам, могут запросить такую удаленную работу. Те же сотрудники, которые не предпринимают никаких действий, могут получить выговор или, в крайнем случае, быть уволенными.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, коронавирусом в США по состоянию на 11 января инфицированы более 61,5 млн человек, в стране подтверждены 839,5 тыс. летальных исходов из-за COVID-19. Всего в мире подтвердили более 310 млн случаев COVID-19.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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