 

Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона»

11.01.2022, 16:48, Новости дня
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Сообщения о не столь тяжелом течении заболевания, вызываемого штаммом коронавируса «омикрон» не соответствуют действительности, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Несмотря на ряд заявлений, что «омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

По его словам, большинство госпитализированных – непривитые люди, особенно в старшей возрастной группе.

Ранее в ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.

До этого научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.



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