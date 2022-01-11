Учителя труда и физкультуры одной из подмосковных школ попросили губернатора вернуть пиво в школьные столовые

Учитель труда Федор Клинский и его коллега Иван Таранов из красногорской школы № 9 отреагировали на предложение Андрея Воробьева добавить в рацион школьников пельмени.

Педагоги предложили губернатору Подмосковья подумать и о них и разрешить в школьных столовых продажу пива для учителей.

Клинский и Таранов, недовольные «сухим законом» в образовательных учреждениях, ссылаются на опыт своих западных коллег. По их словам, в старшей школе в США педагогам разрешается употреблять небольшое количество алкоголя в перерывах между занятиями.

– В Америке это давно общепринятая практика. Тамошнее министерство образования пришло к выводу, что употребление одного бокала пива объемом 300 миллилитров в течение рабочего дня позволяет значительно снизить уровень стресса и наладить контакт с учениками. Между прочим, в советское время в Москве были автоматы с пивом и мои учителя после уроков спокойно к ним ходили. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы просим вас добавить пиво в школьное меню учителей. В той же Европе, например, после небольшой порции алкоголя можно даже сесть за руль, а уж пешком дойти класса мы сумеем. Так чем мы хуже этих американцев? — говорится в обращении учителей.

Педагоги создали петицию на сайте change.org с требованием разрешить продажу пива в школах. За первые сутки под обращением подписалось свыше 300 тысяч человек.

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