Астрономы из Бельгии ищут добровольцев для прослушивания звёзд

Зарубежные источники рассказали о том, что учёные из Левенского университета находятся в поисках добровольцев для прослушивания новых звёзд.

Научный проект AstroSounds предполагает, что человеческое ухо способно различить типы звёзд, их вибрации и реверберации. Катриен Коленберг – астроном из Университета Левена, рассказала: «С помощью AstroSounds мы хотим продемонстрировать, что наш слух — очень мощный инструмент, который также можно использовать для научных исследований».

Звёзды могут вибрировать или реверберовать и издавать звуки, которые людям нельзя услышать просто, но их возможно запечатлеть в искажении света, исходящего от звёзд, который возможно трансформировать в слышимый звук. Это даёт возможность определить светило по тону вибраций. Также эксперты уточнили: беседа будет вестись про гигантские небесные тела, каковыми и являются звёзды.

Использование массовых зрителей в этом проекте даст возможность прослушать разного вида и типа звёзд, без определённых астрономических знаний. Учёные хотят найти людей имеющих нестандартный слух, чтобы воспользоваться сведениями при анализе новой полученной информации.

Источник: rossaprimavera.ru