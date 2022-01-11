 

Ученые изучили новый механизм, влияющий на мужское бесплодие

11.01.2022, 16:14, Разное
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Ученые провели успешное исследование, которое помогло изучить новый механизм, провоцирующий мужское бесплодие. Ранее уже был найден генетический способ.
Результаты исследования показали, что новый механизм провоцирует возникновение более тяжелых форм мужского бесплодия. Предполагается, что эта разработка профессионалов поможет в создании лекарственного средства для борьбы с этой деликатной проблемой.

Статистика показывает, что с таким недугом сталкивается 7 % мужчин. Чаще всего бесплодие развивается по вине самих же представителей сильного пола. Но результаты исследований упростили решение этой проблемы.

Раньше считалось, что ребенок может наследовать мутации от родителей, получая в равной степени копию отца и матери. Однако, как выяснилось, изменения в генах могут наследоваться также.

Источник: www.nature.com



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