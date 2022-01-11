 

Ученые выявили самый частый симптом заболевания COVID-19 среди вакцинированных

11.01.2022, 16:13, Разное
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Британские исследователи выявили, что одним из самых частых симптомов у вакцинированных людей, которые заразились коронавирусом, является беспричинное чихание. Специалисты также рассказали о других характерных симптомах COVID-19 и Омикрона.
Клэр Стивс, эпидемиолог из британского Королевского колледжа в Лондоне, пояснила о статистических наблюдениях, связанных с симптоматикой COVID-19 и Омикрона у вакцинированных, но заразившихся людей. По словам врача, привитые люди, которые заболели COVID-19, чаще сообщали о беспричинном чихании по сравнению с заболевшими людьми, но без вакцинации.

По данным приложения ZOE Covid Study, 60% случаев заражения Омикроном сопровождаются чиханием без видимой на то причины.

Кроме беспричинного чихания наблюдаются следующие симптомы заболевания: насморк, головная боль, усталость (легкая или сильная), больное горло.

Классические симптомы заражения коронавирусом (отсутствие чувства вкуса или обоняния, лихорадка и кашель) наблюдаются у 50% зараженных.

Ученые говорят, что легкие, на первый взгляд, симптомы протекания Омикрона обманчивы. Вирус по прежнему опасен и без должного лечения может нанести серьезный урон организму.

Источник: www.medikforum.ru



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