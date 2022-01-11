Вячеслав Субботин рассказал, как выбрать первый автомобиль

При получении прав большинство новичков мечтают о покупке автомобиля, но тут же сталкиваются с проблемами при его выборе. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин помог разобраться, на какой модели остановить свое внимание.

Эксперт утверждает, что начинающему водителю будет комфортно и безопасно в самом дорогом автомобиле. Но не каждый может позволить себе покупку дорогостоящего транспорта. «Финансовые возможности играют немаловажную роль при выборе первого автомобиля. Начинающему водителю лучше приобрести именно новое авто, поскольку поддержанная машина будет требовать ремонта и неких вложений, а новичку на это не стоит отвлекаться, он должен практиковаться вождению и быть внимательным на дороге. В новой машине редко что ломается. Еще одним важным аспектом будет автоматическая коробка передач», – рассказывает эксперт.

Эксперт с радостью поделился моделями автомобилей, которые будут наиболее оптимальны для новичков, пишет портал Nation News. «К доступным автомобилям относят Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, Skoda Octavia», – подытожил Субботин.

Источник: nation-news.ru