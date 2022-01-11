Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве в состоянии средней тяжести

С гипертонией и кашлем 76-летняя ведущая Кира Прошутинская попала в одну из московских больниц.

Журналистка пришла к врачу с жалобами на сильный кашель. Сперва при осмотре у неё обнаружили повышенное кровяное давление. Затем кашель стал сильнее, медики услышали у женщины хрипы в лёгких. Чтобы избежать тяжёлых последствий, Киру Прошутинскую подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и рекомендовали постоянно лежать на животе (это помогает при кислородной недостаточности). Состояние ведущей оценили как средней тяжести.

Как сообщают СМИ со ссылкой на помощницу известной телеведущей, под присмотром врачей жительница чувствует себя лучше. Давление удалось стабилизировать, и, вероятно, вскорости пациентку отпустят домой.

Кира Прошутинская – советская и российская телеведущая, продюсер, соавтор более сотни телепрограмм. Стала известной благодаря участию в создании проектов «Намедни», «Дежурный по стране», «А ну-ка, девушки!» и других.

Источник: vesma.today