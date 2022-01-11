Шендерович рассказал, когда сможет вернуться в Россию, и анонсировал визит в Украину

“Я смогу вернуться на родину не раньше, чем правоохранители начнут ловить Евгения Пригожина, по заявлению которого я и оказался в бегах. Суть в том, что я назвал Пригожина в эфире радио “Эхо Москвы” уголовником и убийцей. В гражданском суде в Петербурге, который только закончился, я настаивал, что я всего лишь озвучил уже существующую его репутацию”, – сказал Шендерович.

По его словам, “у кремлевского повара господина Пригожина нет никакой другой репутации”.

“Он не удовлетворился штрафом в 100 тыс. руб., пришла апелляция, что ему хочется больше денег с меня получить. Он не удовлетворился гражданским иском и подал заявление о клевете, а это уже уголовное дело, и я в любой момент могу оказаться в заключении. Поэтому я принял решение на время покинуть Россию”, – объяснил писатель.

Шендерович отметил, что в 2022 году надеется приехать в Украину.

О намерении выехать из России писатель объявил 10 января.

Где именно находится Шендерович, он не сообщил, но в январе 2021 года писатель уведомил, что получил израильское гражданство. Он тогда пояснял, что не собирается переезжать в Израиль, но обстоятельства в России могут “вынудить его к бегству” в любой момент.

Контекст:

30 декабря 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Шендеровича в реестр “иностранных агентов”. Писатель говорил, что не собирается уезжать из РФ в связи с попаданием в этот список. “Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – это не повод хлопать дверью”, – пояснял он.

Суд в Санкт-Петербурге в конце декабря обязал Шендеровича выплатить 100 тыс. руб. ($1,36 тыс.) в пользу Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда за высказывания в эфире радиостанции “Эхо Москвы”. Писатель назвал предпринимателя “хозяином ЧВК “Вагнер”, а также “уголовником” и “убийцей”. Суд счел эти сведения недостоверными и обязал Шендеровича и “Эхо Москвы” опровергнуть их.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете, сообщило “Радио Свобода”. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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