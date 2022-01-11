На Закарпатье спасатели разыскали двух заблудившихся туристов

По данным ведомства, накануне туристы катались на лыжах в районе Драгобрата Раховского района и из-за тумана съехали не в ту сторону.

“Побродив, мужчины наткнулись на домик лесника у озера Герешаска, где разложили огонь и заночевали. А утром уже позвонили по телефону специалистам ГСЧС”, – говорится в сообщении.

Спасатели нашли лыжников и сопроводили их до горнолыжного подъемника. Там туристы уже сориентировались на местности и самостоятельно отправились в гостиницу.

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