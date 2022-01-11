Пятиклассницы в Волгограде взяли у родителей 1,4 млн рублей и отправились в горы

В Волгограде две учащиеся пятого класса украли у родителей 1,4 млн рублей и отправились в горы, но не успели дойти до них, их нашла полиция, сообщили в региональном ГУ МВД.

Мать одной из девочек сообщила о пропаже ребенка 10 января, она сообщила, что дочь не вернулась домой из школы, вместе с ребенком из квартиры пропали 1,4 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Полиция начала поиски и нашла девочку вместе с подругой в Светлоярском районе Волгоградской области. Оба ребенка живы и здоровы.

«Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Для этого они вместо школы посетили ТРЦ, где накупили «вкусняшек» себе и собаке, которую хотели забрать с собой, теплых вещей (жить-то хотели в горах), после доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр», – добавили в ГУ МВД.

В Светлом Яре они намеревались вызвать другое такси, но у них не получилось. Тогда они пошли на остановку, чтобы ждать автобус, который отвез бы их в горы. Там их нашли полицейские.

Дети успели потратить 60 тыс. рублей. Семьи детей характеризуются положительно, ситуацию взяли на контроль в полиции. Девочек вернули домой.

Летом в Волгограде у шестилетнего мальчика при себе нашли 275 тыс. рублей, мальчик взял деньги без спроса у бабушки и хотел купить игрушку.