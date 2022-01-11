Глава Казахстана уволил первого замглавы администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил первого замглавы администрации главы государства Даурена Абаева.

Заместителем руководителя администрации президента и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству Токаев назначил Ержана Казыхана. Аида Балаева назначена на должность замглавы администрации главы государства, передает ТАСС.

Кроме того, Токаев уволил главу Агентства по делам государственной службы Анару Жаилганову, назначив на ее место заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева.

Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, он сменил на этом посту Ерлана Баттакова.

Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.

Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.