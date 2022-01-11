В этом году капремонта многоквартирных домов в Рыбинске не будет ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В этом году капремонта многоквартирных домов в Рыбинске не будет

11.01.2022, 15:57, Новости
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В течение трёх лет в Рыбинске выполнят ремонты в 47 МКД, сообщила пресс-служба администрации города. Отметим, просроченный долг МКУ «Жилкомцентр» перед региональным фондом капремонта составляет более 63 млн рублей.

Постановление об этом было подписано в правительстве Ярославской области в конце декабря прошлого года. Краткосрочный план по программе капремонта был сформирован по предложениям собственников многоквартирных домов, которые они приняли на общих собраниях жильцов.

По программе капремонта в 2022-2024 годах в Рыбинске планируют провести ремонтные работы в 47 домах. Краткосрочный план по программе капремонта в 2022 году включает в себя лишь разработку ПСД.

— В этом году у нас будут идти только проектно-сметные работы. Тот запас проектов, который ранее был сделан, исчерпал себя, ремонты по ним проведены. Поэтому в 2022 году город выполнит проектно-сметную документацию на сумму 13,7 млн рублей, чтобы в 2023 — приступить к ремонту на 36 объектах, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Таким образом, в 2023 году к ремонту будет запланировано 25 крыш, три системы канализации, три системы теплоснабжения, две системы электроснабжения, два фасада и один фундамент. Общая сумма составит 183,6 млн рублей. В этом же году будет выполнена проектно-сметная документация на 11 оставшихся домов. Работы на них начнутся в 2024 году.




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