Без них не обойтись: 8 главных моделей сумок, которые станут трендами в 2022 году
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При создании нужного образа большую роль играют аксессуары. Среди них сумка занимает лидирующие позиции, ведь она является не только своеобразным украшением, но и необходимой вещью. С сумкой женщины ходят в магазин, на работу, на вечеринку или на романтическое свидание. Для каждой ситуации нужно подбирать соответствующий аксессуар. Сумка должна быть удобной, а также красивой и стильной. Какую же выбрать? В нашей статье мы расскажем о главных трендах 2022 года.
Модный логотип
Можно подобрать для себя красивую и модную сумку с логотипом известных брендов. Интересно смотрятся и монограммы. В этом году такие модели будут на пике популярности.
Отметим, что женские сумки от известных брендов выглядят добротно и лаконично, но при этом стильно и женственно.
Коричневые тона
Обычно классические коричневые сумки модницы не стремятся иметь в своем арсенале. Но в 2022 году акценты меняются.
Оттенок тональной основы заслуживает большого внимания, так как привлекает своей естественностью. Такой аксессуар помогает сделать образ завершенным. В моде будут и сумки цвета загара.
Рюши
Сумки с красивыми складками и рюшами вошли в моду в 80-х годах прошлого столетия. Сейчас эта тенденция возвращается. Такие модели сумок занимают особое место среди трендов в 2022 году.
Весной и летом огромной популярностью будут пользоваться красивые и стильные сумки с рюшами.
Контрастные аксессуары
Иногда даже самые мельчайшие детали имеют огромное значение при создании образа. Это касается и сумок.
Многие бренды в 2022 году решили создать коллекцию, состоящую из нескольких контрастных сумок. К примеру, вы можете приобрести большую черную сумку-тоут для повседневных нужд и маленькую яркую сумочку, которая пригодится на романтическом свидании.
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Сумка-ведро
На весенне-летних подиумах наиболее заметным аксессуаром стала сумка-ведро.
Дизайнеры предпочли сохранить структурированность модели. Это идеальный выбор для повседневной носки, так как аксессуар не только удобный, но и вместительный.
Праздничная сумка
Это стильный и яркий аксессуар, без которого не обойтись на праздничной вечеринке.
Интересно смотрится сумка, украшенная бисером или красивым бантом. Такой аксессуар поможет дополнить даже самый простой образ, состоящий из джинсов и блейзера.
Бахрома
Бахрома является популярной деталью, которая теперь используется при создании не только новых моделей одежды и обуви, но и сумок. В 2022 году аксессуар с бахромой станет самым желанным и популярным.
Отлично смотрятся сумки, на которых бахрома по всей поверхности. Также интересно выглядит аксессуар с асимметричной окантовкой.
Макраме
Каждую весну и лето тканые сумки возвращаются в моду. 2022 год не станет исключением. Большой популярностью будут пользоваться сумки в стиле макраме.
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