Без них не обойтись: 8 главных моделей сумок, которые станут трендами в 2022 году

При создании нужного образа большую роль играют аксессуары. Среди них сумка занимает лидирующие позиции, ведь она является не только своеобразным украшением, но и необходимой вещью. С сумкой женщины ходят в магазин, на работу, на вечеринку или на романтическое свидание. Для каждой ситуации нужно подбирать соответствующий аксессуар. Сумка должна быть удобной, а также красивой и стильной. Какую же выбрать? В нашей статье мы расскажем о главных трендах 2022 года.

Модный логотип

Можно подобрать для себя красивую и модную сумку с логотипом известных брендов. Интересно смотрятся и монограммы. В этом году такие модели будут на пике популярности.

Отметим, что женские сумки от известных брендов выглядят добротно и лаконично, но при этом стильно и женственно.

Коричневые тона

Обычно классические коричневые сумки модницы не стремятся иметь в своем арсенале. Но в 2022 году акценты меняются.

Оттенок тональной основы заслуживает большого внимания, так как привлекает своей естественностью. Такой аксессуар помогает сделать образ завершенным. В моде будут и сумки цвета загара.

Рюши

Сумки с красивыми складками и рюшами вошли в моду в 80-х годах прошлого столетия. Сейчас эта тенденция возвращается. Такие модели сумок занимают особое место среди трендов в 2022 году.

Весной и летом огромной популярностью будут пользоваться красивые и стильные сумки с рюшами.

Контрастные аксессуары

Иногда даже самые мельчайшие детали имеют огромное значение при создании образа. Это касается и сумок.

Многие бренды в 2022 году решили создать коллекцию, состоящую из нескольких контрастных сумок. К примеру, вы можете приобрести большую черную сумку-тоут для повседневных нужд и маленькую яркую сумочку, которая пригодится на романтическом свидании.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Сумка-ведро

На весенне-летних подиумах наиболее заметным аксессуаром стала сумка-ведро.

Дизайнеры предпочли сохранить структурированность модели. Это идеальный выбор для повседневной носки, так как аксессуар не только удобный, но и вместительный.

Праздничная сумка

Это стильный и яркий аксессуар, без которого не обойтись на праздничной вечеринке.

Интересно смотрится сумка, украшенная бисером или красивым бантом. Такой аксессуар поможет дополнить даже самый простой образ, состоящий из джинсов и блейзера.

Бахрома

Бахрома является популярной деталью, которая теперь используется при создании не только новых моделей одежды и обуви, но и сумок. В 2022 году аксессуар с бахромой станет самым желанным и популярным.

Отлично смотрятся сумки, на которых бахрома по всей поверхности. Также интересно выглядит аксессуар с асимметричной окантовкой.

Макраме

Каждую весну и лето тканые сумки возвращаются в моду. 2022 год не станет исключением. Большой популярностью будут пользоваться сумки в стиле макраме.