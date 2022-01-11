 

Новые линии метро и МЦД: Собянин рассказал о перспективах московского транспорта

11.01.2022, 15:36, Разное
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Сегодняшние темпы строительства московского метро – одни из самых высоких за всю его историю. Помимо продления существующих линий, на карте подземки появляются радиусы в новые районы города.

Строящаяся Троицкая линия свяжет центр Москвы с Троицким и Новомосковским округами. По словам Собянина, в 2024 году ветка должна дойти до Коммунарки, а в 2027-м – до Троицка.

“Это будет самый большой радиус Московского метрополитена”, – сказал мэр в интервью газете “Вечерняя Москва”.

Строительство еще одной новой линии – Рублево-Архангельской – начнется в 2022 году. Продолжается проектирование Бирюлевской линии. Собянин отметил, что каждая новая ветка улучшает транспортную доступность для 600-700 тысяч человек.

В Москве реализуется один из крупнейших в мире проектов в области метростроения – Большая кольцевая линия (БКЛ). Больше половины нового радиуса построено, осталось открыть девять станций, уточнил градоначальник.

Хотя новое кольцо не заработало в полную силу, им уже пользуются более полумиллиона человек в день. Многие пассажиры едут из одного жилого района в другой и экономят от 15 и более минут.

“Не зря называют БКЛ новым сердцем Москвы. Большое кольцо сближает людей и дарит им радость тепла и общения. С помощью БКЛ мы снижаем нагрузку на Кольцевую и радиальные линии метро”, – сказал мэр.

В скором времени метро придет в аэропорт Внуково на территории Новой Москвы. Продолжаются работы на трех станциях северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Они находятся в высокой степени готовности, сообщил градоначальник.

По словам Собянина, многие станции можно считать “возвратом долгов”: они появились в районах, где подземку ждали десятилетиями. Некоторые станции появляются в районах с активной застройкой – Некрасовка, Ходынское поле, ЗИЛ и других.

Вместе с метро растет и сеть Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра открыты в 2019 году, третий и четвертый (МЦД-3 и МЦД-4) планируется запустить в 2023-2024 годах, уточнил Собянин.

“Каждый диаметр в среднем по 80 километров, 30–40 станций. Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций. Во многих городах мира и один-то диаметр не могут построить десятилетиями”, – подчеркнул мэр.

Собянин назвал МЦД наземным метро для жителей Москвы и Подмосковья. Благодаря диаметрам многие люди начали пользоваться электричками как обычным городским транспортом, сказал он.

Ранее Собянин рассказал, что 2021 год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. В городе открылось 12 станций метро, восемь вокзалов, более 90 километров дорог.



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