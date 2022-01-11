 

Ксения Бородина помогает подписчицам пережить развод

11.01.2022, 15:29, Разное
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Ксения Бородина в своем аккаунте Instagram опубликовала пост в поддержку всех подписчиц, переживающих развод. Телеведущая дала несколько советов, как правильно восстановить себя после расставания.
Ксения Бородина сама недавно пережила развод. До августа прошлого года телезвезда была замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Вместе они воспитывали дочь Теону. После 6 лет вместе пара решила расстаться. Официальная причина развода неизвестна, но экс-супруги неоднократно намекали на измены в браке.

11 января этого года Бородина выложила пост в своем Instagram в поддержку своих подписчиц, которые также столкнулись с болезненным расставанием. Телеведущая утверждает, что подписчицы часто пишут ей в личные сообщения о том, что не знают, как жить дальше после развода. Для некоторых из них расставание с любимым стало поводом остановиться, погрязнуть в рутине и самобичевании.

Бородина советует подписчицам: “Жить надо ради себя! И тогда все придет! Любить себя до безумства, развиваться, всегда познавать новое, по возможности путешествовать, чаще выкидывать хлам из дома и старых позвать друзей”.

Известно, что сейчас Бородина находится в отношениях с лучшим другом своего бывшего мужа.



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