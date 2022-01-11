 

Кристина Асмус опоздала на самолет в Россию из-за большого количества багажа

11.01.2022, 15:29, Разное
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Долгие сборы на самолет не позволили Кристине Асмус вовремя вернуться в Москву. Причиной опоздания на рейс стал багаж звезды.
У артистки девять чемоданов, два из которых были куплены в Дубае для подарков. На рейс самолета регистрацию она с дочерью прошла онлайн, багаж внести в базу не успела. В Москву артистка прилетит ночным рейсом.

В конце уходящего года актриса сообщила, что два года работает без выходных. После нервного расстройства она приняла решение отдохнуть в Арабских Эмиратах вместе с восьмилетней дочерью.

Источник: womanhype.com



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