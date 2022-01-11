 

Никита Джигурда вызвал на поединок Дмитрия Губерниева

11.01.2022, 15:29, Разное
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Никита Джигурда в одном из последних выпусков шоу «Читка» вызвал на бой Дмитрия Губерниева. Он рассказал о решении нокаутировать комментатора из-за оскорбления Сысоевой Надежды.
Джигурда не останавливается, на сегодняшний день на счету у актера 3-ри боя по правилам бокса в поп-ММА. Один из них с депутатом Виталием Милоновым, с результатом два ноль с пользу Джигурды. Также на счету победа над журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака..

В шоу «Читка» комики, актеры и другие приглашенные звезды читают тексты с листа и входят в роль по написанному сценарию. Последний выпуск программы отличился тем, что в результате чтения импровизированного сценария не существующего фильма, Дмитрий Губерниев изобразил роль инквизитора по отношению к приглашенной звезде Надежде Сысоевой.

Вышедший на сцену после Губерниева Никита Джигурда был в ярости и пригрозил настучать «в репу» за оскорбление его Богини (Сысоевой).

Источник: www.sport-express.ru



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